Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce samedi: le 11 septembre 2001.

Ce jour-là, les gens se jettent des Twin Towers, en feu, à Manhattan. Les deux tours s'effondrent quelques minutes plus tard. Les Etats-Unis revivent en un instant l'attaque de Pearl Harbour (1941), frappés sur leur sol, dans l'un de leurs symboles les plus universels. L'intégrité territoriale bafouée et la blessure narcissique béante relancent l'Amérique dans une guerre d'un nouveau genre, la croisade contre le terrorisme. Et tout ce qui pourrait y ressembler.

Cette photo est extraite du hors-série de 200 pages du Vif/L'Express, en vente en librairie dès le 16 octobre ou via notre shop, Il était une fois l'Amérique. Des Amérindiens à Donald Trump, les photos qui racontent l'histoire des Etats-Unis.

