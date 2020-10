Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce vendredi: la fabrique à rêves.

De mythes en super-héros, de stars en divas, du western au film de guerre, de la comédie musicale au road movie, d'Hollywood aux séries télé, la culture américaine s'érige et rayonne en évoquant ou inventant des légendes, des fantasmes et des miracles. Comics et cinéma vont longtemps répercuter une image idéalisée de l'histoire, de la société et de la destinée américaines. Des personnages sans peur et sans reproche, forts, justes, victorieux. L'homme en séducteur, la femme en proie et le Blanc en modèle. Avant que les réalités, passées ou présentes, s'infiltrent dans ce qui est devenu une véritable industrie du divertissement.

