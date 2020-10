Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce mardi: l'histoire commune.

C'est la photo qui montre l'histoire commune des Américains. Pour Ingrid Leonard, historienne, photographe et curatrice-adjointe au Musée de la photographie d'Anvers, "on peut considérer que cette photo fait la jonction entre le passé et le présent en montrant des étudiants amérindiens et afro-américains qui observent un modèle type de natif américain comme un jalon de leur histoire commune. Les jeunes qui sont eux-mêmes d'ascendance amérindienne n'ont pas de lien apparent avec la représentation historique. Tout comme leurs condisciples afro-américains, ils examinent avec patience et détachement cet homme qui pose devant la classe. L'image a pour sujet une leçon donnée à de jeunes ''Américains'' sur leur passé amérindien."

