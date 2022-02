Le conflit en Ukraine pourrait durer "plusieurs années", a estimé dimanche matin la cheffe de la diplomatie britannique, suggérant aussi que la guerre entamée en Ukraine pourrait entamer le début de la fin pour Vladimir Poutine.

L'assaut militaire russe en Ukraine "pourrait bien être le début de la fin" pour le président russe Vladimir Poutine, a déclaré la Secrétaire aux Affaires étrangères Lizz Truss dimanche matin, s'exprimant sur Sky News.

"Nous observons une forte et brave résistance ukrainienne" et Londres compte "continuer à leur fournir des armes et un soutien économique", a poursuivi la diplomate.

Selon Mme Truss, le dirigeant russe fait "une erreur stratégique" vu l'ampleur des sanctions occidentales à même d'endommager l'économie russe.

Elle est toutefois d'avis que le conflit pourrait s'étirer "un certain nombre d'années". "Cela ne va pas être fini rapidement, je le crains", a-t-elle fait part, inquiète aussi que le conflit se révèle très "sanglant".

