Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en France poursuit son augmentation. Les autorités sont attentives à l'apparition d'éventuels foyers dans plusieurs régions.

La France est l'une des destinations les plus prisées pour les vacances des Belges. Alors que l'on s'inquiète de la situation dans certaines régions d'Europe (Espagne, Portugal...) et en Belgique, il est également intéressant de se pencher sur celle de nos voisins français. Ainsi, des dizaines de foyers épidémiques (ou "clusters") sont chaque jour sous investigation.

Cette carte a été réalisée avec les données du nombre de personnes positives, tous âges confondus, en date du samedi 28/07/2020 (les dernières disponibles) sur le site de data de Santé publique France.

Pour se donner une bonne idée de la présence de foyers dans un département où l'on souhaite se rendre, on peut égaleent regarder le taux d'incidence, disponible sur le site de Santé publique France. Cela représente le nombre de nouveaux cas confirmés les 7 derniers jours, rapportés au nombre d'habitants de chaque département. Cette permet de comparer le taux par département.

Le nouveau Premier ministre français Jean Castex a par ailleurs appelé ce lundi les Français et les services de l'Etat à "ne pas baisser la garde" face à une résurgence du Covid-19, afin d'éviter "un reconfinement généralisé". "Le virus n'est pas en vacances, et nous non plus", a dit le chef du gouvernement.

Note: cette carte ne contient que la France métropolitaine. Les informations officielles (chiffres, mesures à respecter...) concernant l'épidémie en France sont à retrouver sur https://www.santepubliquefrance.fr/ et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

