Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en France poursuit son augmentation. Les autorités sont attentives à l'apparition d'éventuels foyers dans plusieurs régions.

La France est l'une des destinations les plus prisées pour les vacances des Belges. Alors que l'on s'inquiète de la situation dans certaines régions d'Europe (Espagne, Portugal...) et en Belgique, il est également intéressant de se pencher sur celle de nos voisins français. Ainsi, des dizaines de foyers épidémiques (ou "clusters") sont chaque jour sous investigation.

Cette carte était précédemment exprimée par les chiffres bruts de nouveaux cas quotidiens. Afin d'avoir une vue d'ensemble, nous utilisons à présent l'incidence sur 7 jours: le nombre de personnes positives sur 100.000 habitants. Le taux d'incidence est l'un des critères majeurs de suivi de l'épidémie, et est largement pris en compte par les autorités belges pour déterminer les zone vert-orange-rouge pour les retours de vacances. Cette carte a été réalisée avec les données disponibles jusqu'au 2 août (les dernières disponibles) sur le site de data de Santé publique France.

Pour l'instant, voici le code couleur donné par la Belgique aux départements français (https://diplomatie.belgium.be/fr):

Rouge (quarantaine et test obligatoires au retour): Mayenne.

Orange (quarantaine et test recommandés au retour): Région Île de France, département du Nord, départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, département de la Sarthe, département Ile-et-Vilaine, département du Gard, département de Haute-Garonne, départements de la Loire et de Haute-Savoie, départements des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône.

Tous les départements non cités sont au vert.

Note: cette carte ne contient que la France métropolitaine. Les informations officielles (chiffres, mesures à respecter...) concernant l'épidémie en France sont à retrouver sur https://www.santepubliquefrance.fr/ et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

