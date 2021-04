Quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées mercredi soir par un homme qui a ouvert le feu dans un immeuble de bureaux de la ville d'Orange en Californie, au sud de Los Angeles, a annoncé la police.

Cette fusillade survient après deux tueries récentes qui ont fait 18 morts en mars aux Etats-Unis et relancé le débat sur la prolifération des armes à feu dans le pays.

Le tireur, dont les motivations restent inconnues à ce stade, a lui-même été blessé par balles lors de l'intervention des forces de l'ordre et transporté à l'hôpital, a indiqué le lieutenant de police Jennifer Amat.

Elle a ajouté qu'il se trouvait dans un état critique. Les policiers tentent de savoir s'il a été blessé lors d'un échange de coups de feu avec la police ou s'il s'est lui-même infligé la blessure, a-t-elle dit.

La police n'a communiqué aucun détail sur les victimes du drame, mais a ajouté qu'une cinquième personne, une femme, avait été hospitalisée et se trouvait elle aussi dans un état critique.

Elle a assuré que l'incident était clos et qu'il n'y avait plus aucune "menace" contre la population.

La fusillade a été signalée aux environs de 17h30 heure locale à l'étage supérieur d'un petit immeuble de bureaux. Le bloc de bâtiments abrite une société de conseil, une compagnie d'assurance, une firme de conseil financier et un magasin de réparation de téléphones, selon un média local.

Selon le Los Angeles Times, les policiers qui se sont rendus sur place ont essuyé des coups de feu et ont riposté.

Un homme, qui a demandé à ne pas être identifié, a affirmé à la chaîne locale KTLA5 que la situation était "terrifiante".

Un autre, Cody Lev, a déclaré à un média local avoir entendu trois explosions, suivies par le silence, puis des sirènes d'alarme.

"Nous n'avons pas eu de tel incident à Orange depuis 1997", a souligné Jennifer Amata, en référence à une fusillade qui avait fait quatre morts.

"C'est une telle tragédie pour les victimes, leurs familles, notre communauté et le département de la police", a-t-elle ajouté.

"Horrible et déchirant. Nous sommes de tout coeur avec les familles affectées par cette terrible tragédie cette nuit", a tweeté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

"Je suis profondément attristée par informations sur une fusillade de masse dans le comté d'Orange, et je suis en pensée avec les victimes et leurs proches (...)", a pour sa part tweeté la représentante de Californie Katie Porter.

Le 22 mars, un tireur avait tué dix personnes dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado, moins d'une semaine après qu'un homme eut abattu huit personnes dans des salons de massage asiatiques d'Atlanta, en Géorgie.

