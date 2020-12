L'Union européenne, dont l'Allemagne assure la présidence jusqu'à la fin décembre, est prête à conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni sur le Brexit, "mais pas à n'importe quel prix", a prévenu vendredi le porte-parole d'Angela Merkel.

Le "temps presse", a-t-il déclaré alors que la période de transition post-Brexit s'achève dans quatre semaines, et "nous devons nous préparer à tous les scénarios, donc aussi à la possibilité qu'il n'y ait pas d'accord".

"Chacun a ses principes, il y a des lignes rouges, mais il y a malgré tout toujours de la marge pour des compromis", a-t-il toutefois précisé, ajoutant qu'il s'agissait de la "position de base" d'Angela Merkel.

"Pour la chancelière, et (cette position) est inchangée par rapport à ces dernières semaines, il est nécessaire d'avoir une volonté de compromis des deux parties", a-t-il poursuivi.

La France a menacé vendredi d'opposer son "veto" à un accord commercial post-Brexit qui ne lui conviendrait pas, en particulier pour ses pêcheurs, au moment où Londres et Bruxelles mettent les bouchées doubles pour conclure dans les tout prochains jours.

Londres a estimé de son côté que les discussions se trouvaient "à un moment difficile".

Le "temps presse", a-t-il déclaré alors que la période de transition post-Brexit s'achève dans quatre semaines, et "nous devons nous préparer à tous les scénarios, donc aussi à la possibilité qu'il n'y ait pas d'accord"."Chacun a ses principes, il y a des lignes rouges, mais il y a malgré tout toujours de la marge pour des compromis", a-t-il toutefois précisé, ajoutant qu'il s'agissait de la "position de base" d'Angela Merkel."Pour la chancelière, et (cette position) est inchangée par rapport à ces dernières semaines, il est nécessaire d'avoir une volonté de compromis des deux parties", a-t-il poursuivi. La France a menacé vendredi d'opposer son "veto" à un accord commercial post-Brexit qui ne lui conviendrait pas, en particulier pour ses pêcheurs, au moment où Londres et Bruxelles mettent les bouchées doubles pour conclure dans les tout prochains jours.Londres a estimé de son côté que les discussions se trouvaient "à un moment difficile".