L'ex-sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, est mort dimanche matin à l'âge de 98 ans, a annoncé la fondation Elizabeth Dole.

"C'est avec le coeur lourd que nous annonçons que le sénateur Robert Joseph Dole est décédé tôt ce matin dans son sommeil", a tweeté la fondation, qui porte le nom de sa femme.

"Il avait servi les États-Unis fidèlement pendant 79 ans", a-t-elle ajouté.

"Le sénateur Bob Dole était un grand homme qui a vécu une vie extraordinaire au service de l'Amérique et il manquera profondément à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître", a réagi l'ancien vice-président Mike Pence.

Trois fois candidat à la candidature républicaine pour la Maison Blanche, Bob Dole sera écarté par Ronald Reagan en 1980, puis par George Bush père en 1988, avant de l'emporter en 1996.

Mais le sortant Bill Clinton s'imposera facilement face à cet homme de 73 ans, qui semblait dépassé à l'ère de la politique télévisée.

Rentré médaillé mais gravement blessé de la Seconde guerre mondiale, il réapprend à marcher et retrouve la maîtrise de son corps, à l'exception du bras droit.

Il entre au Congrès en 1961, d'abord comme représentant, puis comme sénateur du Kansas.

Il était marié à Elizabeth Dole, qui a elle-même connu une brillante carrière politique en occupant les fonctions de secrétaire aux Transports, secrétaire au Travail, et sénatrice de Caroline du Nord.

