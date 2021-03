Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a prévenu qu'il serait "contreproductif" de bloquer les exportations d'AstraZeneca comme a menacé la veille la présidente de la Commission européenne si l'Union européenne ne recevait pas d'abord ses livraisons.

"L'Union européenne sait que le reste du monde regarde la façon dont la Commission se comporte", a déclaré M. Wallace à la chaîne de télévision SkyNews. "Si des contrats et des engagements sont rompus ce serait très dommageable pour un bloc commercial qui se targue de (respecter) la loi", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que "ce serait contreproductif". Soulignant la nature collaborative de la production de vaccins qui implique plusieurs pays dans le monde, le ministre a prévenu que "cela compromettrait non seulement les chances de leurs citoyens d'avoir un programme de vaccination approprié, mais aussi de nombreux autres pays dans le monde et nuirait à la réputation de l'UE".

"Essayer, en quelque sorte, de diviser ou d'ériger des murs ne ferait que nuire aux citoyens de l'UE et au Royaume-Uni", a déclaré plus tard le ministre dans une interview à la BBC.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé d'interdire les exportations prévues si elle ne recevait pas ses livraisons de vaccins AstraZeneca.

