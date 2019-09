Le prochain locataire de la Maison-Blanche ne sera probablement pas un jeunot. Trump et les trois favoris démocrates ont plus de 70 ans. Du jamais-vu.

Avec un humour dévastateur, l'animateur du Late Late Show sur CBS - une des nombreuses émissions vespérales de divertissement - a dit quelque chose d'important. " Voir débattre Joe Biden et Elizabeth Warren, c'est un peu comme regarder ses grands-parents à la maison : ils sont globalement d'accord sur tout... et pourtant, ils sont constamment en train de se chamailler ! " Cette saillie de James Corden, le 12 septembre, juste après le troisième débat de la primaire démocrate, venait souligner que les trois favoris - Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren - ont tous trois atteint l'âge de la retraite.

...