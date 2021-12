Le président américain Joe Biden proposera à son homologue russe Vladimir Poutine une "voie diplomatique" pour sortir de la crise ukrainienne lors d'un appel jeudi, avant des pourparlers sur la sécurité en Europe qui débuteront le 10 janvier.

Joe Biden et Vladimir Poutine se parleront au téléphone jeudi "pour discuter de divers sujets, dont les prochains contacts diplomatiques avec la Russie", a annoncé mercredi une porte-parole de la Maison Blanche chargée des questions de sécurité. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a ensuite confirmé la tenue de l'échange, ajoutant qu'il aurait lieu "tard dans la soirée" à l'heure de Moscou.

Joe Biden, qui s'entretiendra avec Vladimir Poutine depuis son fief du Delaware, se montrera prêt à emprunter "une voie diplomatique" mais les Etats-Unis, qui demeurent "profondément inquiets" de la présence de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine, seront aussi "préparés à répondre" en cas d'invasion, selon un responsable de la Maison Blanche.

Washington "aimerait voir les troupes retourner à leur zones d'entraînement habituelles", a précisé cette source.

Cet appel interviendra deux semaines avant des négociations entre les deux pays prévues le 10 janvier à Genève sur les traités de contrôle de l'armement nucléaire et la situation à la frontière russo-ukrainienne, où les Occidentaux accusent Moscou de masser des troupes en vue d'une éventuelle attaque.

Joe Biden continue de consulter "ses alliés et partenaires" à ce sujet, a précisé la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne.

En amont de l'appel de jeudi, le secrétaire d'Etat Antony Blinken s'est ainsi entretenu mercredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le chef de la diplomatie américaine "a réaffirmé le soutien sans faille des Etats-Unis à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine face au renforcement militaire de la Russie", a indiqué son porte-parole Ned Price.

MM. Blinken et Zelensky ont discuté des efforts visant à "résoudre pacifiquement le conflit dans l'est de l'Ukraine et les contacts diplomatiques à venir avec la Russie", a-t-il ajouté.

Mentionnant aussi les "efforts diplomatiques en vue d'atteindre la paix", Volodymyr Zelensky a lui souligné dans un tweet avoir reçu l'assurance d'un "plein soutien américain" pour "contrer une attaque russe".

Moscou exclut toute "concession"

Il s'agit du deuxième entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine en moins d'un mois. Début décembre, le président américain avait menacé son homologue de sanctions "comme il n'en a jamais vu" en cas d'attaque contre l'Ukraine.

Moscou, qui affirme n'agir qu'en réaction à ce qu'il décrit comme une hostilité occidentale, a récemment présenté deux projets de traités visant à empêcher tout élargissement de l'Otan, notamment à l'Ukraine, et à mettre fin aux activités militaires occidentales à proximité des frontières russes.

Signe que les discussions du 10 janvier seront âpres, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a d'ores et déjà exclu toute "concession". Les Etats-Unis avaient auparavant prévenu que certaines requêtes russes étaient "inacceptables".

Ces pourparlers bilatéraux devraient être suivis le 12 janvier par une réunion entre la Russie et l'Otan, suivie le 13 janvier d'une rencontre entre la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont font partie les Etats-Unis, a indiqué lundi un porte-parole américain.

En réaction à une révolution pro-occidentale, la Russie a déjà annexé en 2014 une partie du territoire ukrainien, la péninsule de Crimée, une manoeuvre qui avait déjà provoqué des sanctions à son encontre.

