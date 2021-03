Le président américain Joe Biden ne regrette pas d'avoir qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "tueur", a affirmé jeudi sa porte-parole.

"Non, le président a répondu de manière directe à une question directe", a déclaré Jen Psaki, interrogée sur d'éventuels regrets du locataire de la Maison Blanche.

Poutine propose à Biden une discussion diffusée "en direct"

Le président russe Vladimir Poutine a proposé jeudi à son homologue américain Joe Biden "une discussion" diffusée en direct dans les jours qui viennent, en réponse aux accusations de Joe Biden qui a estimé qu'il pouvait être qualifié de "tueur".

"Je voudrais proposer au président Biden de poursuivre notre discussion mais à condition que nous le fassions en direct, en ligne comme on dit", a déclaré M. Poutine à la télévision russe, estimant que "cela serait intéressant pour le peuple russe, le peuple américain et pour beaucoup d'autres pays".

Il a ajouté que la conversation devrait avoir lieu "sans délai", vendredi ou lundi.

"Je veux aller dans la taïga ce week-end, me reposer un peu. Donc ça pourrait être soit vendredi, soit lundi", a déclaré le président russe, qui s'exprimait en marge d'un évènement au stade Loujniki de Moscou célébrant l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, point de départ de relations russo-occidentales toujours plus conflictuelles.

M. Poutine a assuré qu'il allait "donner l'ordre au ministère des Affaires étrangères" d'initier cette rencontre virtuelle.

