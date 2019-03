Bezos et Gates, les chercheurs de cobalt

Bill Gates s'est, ces derniers temps, plus illustré à travers ses oeuvres caritatives que par ses talents d'entrepreneur. Pourtant, son dernier projet n'a pas grand-chose à voir avec les bonnes causes. Il s'est associé avec Jeff Bezos et Michel Bloomberg pour investir dans Kobold Metals. Le cobalt est un métal blanc argenté à l'état naturel qui est un ingrédient essentiel des batteries des smartphones, mais aussi des voitures électriques. Plus surprenant, Kobold Metals n'est pas à proprement parler une société minière. C'est surtout une société qui développe des logiciels spécialisés dans l'analyse des très nombreuses données géologiques. L'idée est d'obtenir une image détaillée de la composition de la surface de la Terre et du même coup de localiser le cobalt.

