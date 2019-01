Bénin : la renaissance de la terre

Au nord-ouest du Bénin, l'ONG belge Iles de paix déploie deux programmes ambitieux pour lutter contre la pauvreté des familles et des sols. Pour les villages les plus isolés, c'est le début de jours déjà meilleurs qu'hier et d'un avenir durable. En novembre dernier, elle est partie à leur rencontre avec deux agriculteurs belges. Le Vif/L'Express était aussi du voyage.