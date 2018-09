"Avec ou sans élections, le Congo glisse un peu plus en enfer"

Le docteur Denis Mukwege n'a plus besoin d'être présenté. Ce gynécologue de renom a déjà reçu plusieurs prix internationaux, tels que le prix des droits de l'homme des Nations Unies (2008) et le prix Sakharov du Parlement européen (2014). Mukwege est le fondateur et directeur de l'hôpital Panzi, dans la ville congolaise de Bukavu, qui, en collaboration notamment Médecins du Monde, s'est spécialisé dans le traitement des victimes de violences sexuelles. Cela lui a valu le surnom d'"homme qui répare les femmes". Cela ne l'empêche pas de régulièrement critiquer la situation politique et sociale dans son pays.

...