Plusieurs grandes épidémies virales sont parties de Chine au cours des dernières décennies, comme le nouveau coronavirus apparu en décembre dans la ville de Wuhan.

2003: le Sras

Le virus du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) émerge fin 2002 dans le sud de la Chine après avoir été transmis de la chauve-souris, son "réservoir naturel", à l'homme par la civette palmiste masquée, mammifère sauvage vendu vivant sur des marchés de Chine méridionale pour sa viande.

Ce "coronavirus" (virus en forme de couronne) s'avère redoutablement contagieux, provoquant des pneumonies aigües parfois mortelles.

A partir du printemps 2003, il provoque une véritable psychose en Asie, surtout en Chine, à Hong Kong et Singapour, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant déclenché le 12 mars une alerte sanitaire internationale.

L'épidémie sera responsable, au final, de 774 morts pour 8.096 personnes atteintes dans une trentaine de pays, Chine et Hong Kong concentrant 80% des victimes.

1997: grippe aviaire A(H5N1)

La grippe aviaire A(H5N1) tue pour la première fois à Hong Kong en 1997, causant la mort de six personnes avant de réapparaître en 2003 en Asie du Sud-Est, faisant un total de 282 décès pour 468 cas dans 15 pays (bilan 2003-2009 de l'OMS).

Mais ce virus sévit essentiellement chez les oiseaux, surtout les volailles d'élevage, et les infections chez l'homme sont dues à des contacts directs avec ces animaux.

On ne peut donc pas parler d'épidémie humaine de grippe aviaire, la transmission inter-humaine étant inefficace ou minime. La crainte est une évolution du virus vers une forme facilement transmissible d'homme à homme.

1968: grippe de Hong Kong

Un nouveau virus grippal de type A (un des trois types de grippe saisonnière) se répand à partir de juillet 1968 à Hong Kong où il infecte un demi-million de personnes, soit 15% de la population, avant de s'étendre à l'Asie puis de toucher les Etats-Unis à l'automne et l'Europe.

Considérée comme la première pandémie de l'ère moderne, aggravée par la multiplication des voyages par avions, cette épidémie entraîne une forte mobilisation internationale, coordonnée par l'OMS. Dès novembre 1968 des vaccins efficaces sont mis au point.

Le bilan de cette pandémie est estimé à un million de morts (chiffre cité par l'organisme américain de surveillance et prévention des maladies CDC).

1957: grippe asiatique

Les premiers cas de cette grippe, également de type A, sont repérés en février 1957 dans la province chinoise de Guizhou (sud-ouest). Le virus se diffuse ensuite à travers la Chine et dans toute l'Asie puis à l'échelle de la planète pour provoquer la plus importante pandémie depuis la grippe espagnole de 1918, avec un nombre total estimé de morts de 1,1 million (chiffre cité par le CDC).

