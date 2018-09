Australie: l'une des plus importantes découvertes d'or de l'histoire minière

C'est une fameuse découverte qu'ont réalisée des mineurs australiens. Ils sont tombés sur des énormes roches incrustées d'or. La plus grande pèse pas moins de 95 kilos et contient 2600 onces d'or (soit 68 kilos) selon l'entreprise canadienne RNC Minerals. Un des mineurs a décrit la découverte comme étant "extrêmement rare". La société déclare que les blocs de roche contenant cetet grande quantité d'or pourraient être les plus importants jamais découverts dans l'histoire minière.

RNC Minerals avance qu'elle a extrait de l'or pour une valeur de 15 millions de dollars canadiens (environ 10 millions d'euros) d'une mine proche de Kalgoorlie, ville du sud-ouest de l'Australie, la semaine dernière.

"La plupart du temps, les découvertes réalisées dans les mines sont d'à peine quelques grammes", explique le professeur Sam Spearing, directeur de la "Western Australia School of Mines" à la Curtin University.

La société minière évalue la pierre la plus grosse à 4 millions de dollars canadiens (2,62 millions d'euros). La deuxième, qui pèse 63 kilos et contiendrait près de 46 kilos d'or est estimée à 2,6 millions de dollars canadiens (1,7 million d'euro). Les pierres sont aussi composées principalement de quartz.

Selon le Prof Spearing, interviewé par la BBC. "Nous avons très rarement ce genre de résultat à ce niveau. C'est extrêmement rare et très excitant".