"Aucun poison" n'a été découvert dans l'organisme du principal opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en réanimation en Sibérie après avoir fait un malaise, a indiqué vendredi l'un des médecins-en-chef de l'établissement, précisant que son état était encore "instable".

"À ce jour, aucun poison n'a été identifié dans le sang et l'urine, il n'y a pas de traces d'une telle présence", a déclaré Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où l'opposant a été admis.

"Nous ne croyons pas qu'il ait souffert d'un empoisonnement", a-t-il poursuivi, tout en ajoutant qu'il ne pouvait énoncer le diagnostic de M. Navalny en raison de la loi mais qu'il avait été signifié à sa famille.

Selon lui, l'état de M. Navalny est "instable", ce qui ne permet pas son transfert à l'étranger, malgré l'arrivée à Omsk d'un avion médicalisé, affreté par une ONG qui espère ramener l'opposant en Allemagne.

Alexeï Navalny, l'un des critiques les plus féroces du Kremlin, se rendait de Tomsk à Moscou en avion quand il a fait un malaise. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk.

L'opposant y a été admis à l'hôpital, plongé dans un coma naturel, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel.

Ses alliés ont dit être persuadés qu'il a été victime d'un "empoisonnement intentionnel", "avec quelque chose de mélangé à son thé".

