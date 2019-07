Contre le nouveau président d'extrême droite, la communauté LGBT, appuyée par le pouvoir judiciaire, est en ordre de bataille. Une résilience qui vient de loin.

C'est un pied de nez à Jair Bolsonaro, devenu il y a six mois le président du Brésil. Dans le coeur de São Paulo, la capitale économique, l'exposition Devassos no Paraiso (Des débauchés au paradis), consacrée à l'histoire de l'homosexualité dans le pays, a été inaugurée au début du mois de juin. " A l'aube de la colonisation, un historien portugais qualifiait les indigènes de "débauchés" ", explique João Silvério Trevisan, auteur de l'ouvrage à l'origine de l'événement. " Les premiers colons ont été surpris par la nudité et les pratiques sexuelles des natifs ", ajoute-t-il. Plusieurs fois par semaine, des groupes de lycéens de la grande métropole viennent ici, au musée de la Diversité sexuelle, et découvrent un pan méconnu de l'histoire nationale.

...