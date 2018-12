Après le black-out de l'EI, la chirurgie esthétique est de retour à Mossoul

Pendant trois ans, les femmes devaient se couvrir intégralement de noir et les hommes arborer une barbe. La chirurgie esthétique était un "péché" et les centres de beauté fermés. Aujourd'hui, à Mossoul, les implants capillaires et les liftings font fureur.