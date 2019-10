Anuna de Wever et Adélaïde Charlier continuent leur périple en voilier malgré l'annulation de la COP

Anuna de Wever et Adélaïde Charlier, leaders du mouvement "Youth for Climate Belgique" vont poursuivre leur traversée de l'Atlantique en voilier initiée début octobre pour rejoindre le Chili, où devait se tenir la COP25, malgré l'annulation de l'événement annoncée mercredi par le président chilien Sebastian Piñera. "La COP n'était pas l'unique objectif" de ce voyage, a réagi mercredi Youth for Climate Belgique, qui exprime également son soutien envers les manifestants chiliens.

