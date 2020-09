Un rapport accablant d'Amnesty International dénonce mardi l'"acharnement judiciaire" contre les manifestants en France, et un système destiné à "réprimer" des personnes qui, souvent, n'ont pas commis d'infractions.

En 2018 et 2019, plus de 40.000 personnes ont été condamnées pour divers infractions et délits "sur la base de lois vagues", fréquemment "utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression", affirme l'ONG.

Son rapport de 56 pages documente des dizaines de cas de manifestants pacifiques "arrêtés arbitrairement" et "victimes d'acharnement judiciaire", selon Amnesty, pendant la période de mobilisation populaire des "gilets jaunes" et contre la réforme des retraites.

Frédéric Vuillaume, responsable syndical et "gilet jaune" de la première heure à Besançon (est), raconte ainsi une "descente aux enfers" pour lui et sa famille depuis les manifestations de novembre 2018.

Cet agent d'entretien de 48 ans, qui affirme à l'AFP n'avoir jamais commis aucune violence, a été accusé d'être un "meneur" du mouvement dans sa ville et de n'avoir pas déclaré les rassemblements.

Gardes à vue, perquisitions à leur domicile, convocations au tribunal: un long cycle de "coups de pression" et d'"intimidations" qui va durer deux ans a alors démarré pour le militant et ses proches.

Jugé trois fois pour entrave à la circulation et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, Frédéric Vuillaume a été interdit de manifester et condamné à payer au total huit amendes.

Sa femme a été inculpée à deux reprises et son beau-fils de 22 ans a écopé en février 2019 d'un an de prison dont six mois ferme pour avoir lancé un pétard mortier.

"Faire des exemples et dissuader les gens de descendre dans la rue"

"Les violences lors des manifestations sont une préoccupation légitime, mais il y a une volonté politique de faire des exemples et dissuader les gens de descendre dans la rue", juge Marco Perolini, chercheur pour la France à Amnesty International.

Les infractions, souvent formulées "de manière trop vague", amènent la justice à prononcer des sanctions "disproportionnées" contre des manifestants pacifiques, selon le chercheur.

Par ailleurs, "les manifestants se retrouvent régulièrement arrêtés et poursuivis pour +regroupement en vue de participer à des violences+ sur la base de simples soupçons", ajoute-t-il.

Selon les statistiques officielles, 1.192 personnes ont été condamnées pour cette infraction en 2019.

Selon Amnesty, la répression des manifestants s'est accrue avec l'adoption de nouvelles lois, notamment celle d'avril 2019 pénalisant des comportements qui ne constituaient pas auparavant un délit, comme se couvrir le visage.

En 2020, la crise sanitaire a été l'occasion d'étendre davantage les restrictions au droit de manifester: selon l'ONG, 85 personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir manifesté en mai et juin.

En 2018 et 2019, plus de 40.000 personnes ont été condamnées pour divers infractions et délits "sur la base de lois vagues", fréquemment "utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression", affirme l'ONG.Son rapport de 56 pages documente des dizaines de cas de manifestants pacifiques "arrêtés arbitrairement" et "victimes d'acharnement judiciaire", selon Amnesty, pendant la période de mobilisation populaire des "gilets jaunes" et contre la réforme des retraites.Frédéric Vuillaume, responsable syndical et "gilet jaune" de la première heure à Besançon (est), raconte ainsi une "descente aux enfers" pour lui et sa famille depuis les manifestations de novembre 2018.Cet agent d'entretien de 48 ans, qui affirme à l'AFP n'avoir jamais commis aucune violence, a été accusé d'être un "meneur" du mouvement dans sa ville et de n'avoir pas déclaré les rassemblements.Gardes à vue, perquisitions à leur domicile, convocations au tribunal: un long cycle de "coups de pression" et d'"intimidations" qui va durer deux ans a alors démarré pour le militant et ses proches.Jugé trois fois pour entrave à la circulation et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, Frédéric Vuillaume a été interdit de manifester et condamné à payer au total huit amendes.Sa femme a été inculpée à deux reprises et son beau-fils de 22 ans a écopé en février 2019 d'un an de prison dont six mois ferme pour avoir lancé un pétard mortier."Les violences lors des manifestations sont une préoccupation légitime, mais il y a une volonté politique de faire des exemples et dissuader les gens de descendre dans la rue", juge Marco Perolini, chercheur pour la France à Amnesty International.Les infractions, souvent formulées "de manière trop vague", amènent la justice à prononcer des sanctions "disproportionnées" contre des manifestants pacifiques, selon le chercheur.Par ailleurs, "les manifestants se retrouvent régulièrement arrêtés et poursuivis pour +regroupement en vue de participer à des violences+ sur la base de simples soupçons", ajoute-t-il.Selon les statistiques officielles, 1.192 personnes ont été condamnées pour cette infraction en 2019.Selon Amnesty, la répression des manifestants s'est accrue avec l'adoption de nouvelles lois, notamment celle d'avril 2019 pénalisant des comportements qui ne constituaient pas auparavant un délit, comme se couvrir le visage.En 2020, la crise sanitaire a été l'occasion d'étendre davantage les restrictions au droit de manifester: selon l'ONG, 85 personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir manifesté en mai et juin.