Amazonie : 300 leaders indigènes réunis au coeur de la forêt (en images)

La défense de l'Amazonie et de ses communautés indigènes est une cause chère au Pape François, aux stars d'Hollywood et aux ONG internationales, mais les peuples autochtones ont du mal à se faire entendre dans le Brésil de Jair Bolsonaro.

© AFP