Le gouvernement belge a avancé jeudi lors d'un "Sommet pour la démocratie" virtuel, organisé par la Maison Blanche, divers engagements pris en faveur de la démocratie "tant au niveau national qu'international": abaissement du droit de vote à 16 ans pour les européennes (qui doit encore validé par la Chambre), futur "registre de la transparence" des lobbies au niveau du gouvernement, ou encore la consultation en ligne de la population sur l'avenir du fédéralisme belge.

"Après la chute du rideau de fer, nous nous sommes laissé bercer par un faux sentiment de sécurité. Nous pensions que la démocratie serait plus facile, plus évidente, mais c'était oublier qu'il n'en a jamais été ainsi", a estimé le Premier ministre Alexander De Croo dans son intervention, selon un communiqué de son cabinet. "Une démocratie cherche des réponses nuancées à des questions complexes. Les plus grands ennemis de la démocratie sont les simplismes et la pensée dichotomique".

