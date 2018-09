Alerte à la montée des eaux sur la côte est américaine

Plus de 1,25 million de personnes ont reçu pour instruction d'évacuer le rivage, dans les Etats de Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Mardi matin, l'ouragan était toujours en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec des vents atteignant 220 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

L'état d'urgence a été déclaré dans les trois Etats principalement menacés sur la côte atlantique du pays, une mesure ratifiée par le président Donald Trump permettant ainsi de débloquer des fonds fédéraux. Florence, encore situé dans l'océan Atlantique, progresse vers l'ouest et le nord-ouest à une vitesse de 24 km/h, selon un bulletin météo publié à 09h00 GMT.

En Caroline du Sud, l'évacuation de plus d'un million d'habitants ordonnée par le gouverneur Henry McMaster doit commencer mardi sur une bande littorale de 320 kilomètres de longueur. Florence devrait passer mardi et mercredi entre les Bahamas et les Bermudes et pourrait atteindre jeudi les côtes américaines. "Il est prévu que Florence se renforce encore et qu'il soit jusqu'à jeudi un ouragan majeur extrêmement dangereux", a indiqué le NHC.)