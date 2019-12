Les talibans n'envisagent pas de cessez-le-feu en Afghanistan, dans leurs négociations avec les Etats-Unis, mais une simple réduction de la violence, ont-ils précisé lundi dans un communiqué.

"Le fait est que l'Emirat islamique d'Afghanistan (EIA) n'a pas de projet de cessez-le-feu", selon ce texte communiqué aux médias. Les discussions entre les deux parties sur un retrait des forces américaines sont actuellement suspendues, depuis un attentat des talibans contre une base militaire au début décembre.

"Les Américains ont demandé une réduction de la violence qui est à l'étude par l'EIA", poursuit le communiqué, qui explique que "des médias ont diffusé des informations fausses sur un cessez-le-feu par l'IEA".

Les Etats-Unis et les talibans discutent depuis plus d'un an d'un accord sur le retrait des forces américaines d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés.

Ces discussions, incluant un engagement sur une "réduction de la violence", étaient sur le point d'aboutir en septembre quand elles ont été suspendues par le président Donald Trump après un attentat des insurgés ayant tué deux soldats américains.

Elles ont repris avant d'être de nouveau stoppées après une attaque contre la base militaire de Bagram, tenue par les forces US. Les talibans ont ensuite revendiqué une autre attaque lundi dernier en affirmant qu'elle avait tué un militaire américain.