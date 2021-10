L'Union européenne va annoncer au G20 réuni à Rome un programme d'aide d'environ un milliard d'euros en faveur du peuple afghan et des pays voisins pour éviter un effondrement humanitaire.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un effondrement humanitaire et socio-économique majeur en Afghanistan. Le peuple afghan ne doit pas payer le prix des actions des talibans. C'est pourquoi le paquet de soutien est destiné au peuple afghan et aux voisins du pays qui ont été les premiers à leur apporter de l'aide", a précisé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué. "Le paquet comprend les 300 millions d'euros à des fins humanitaires déjà convenus. Cette aide humanitaire s'accompagne d'une aide supplémentaire spécialisée pour les vaccinations, l'hébergement, ainsi que la protection des civils et des droits de l'homme", a précisé la commission.

La décision a été prise en concertation avec les Etats membres au cours d'une réunion des ministres du développement qui ont décidé "d'adopter une approche calibrée pour apporter un soutien direct à la population afghane afin d'éviter une catastrophe humanitaire sans légitimer le gouvernement intérimaire des talibans", souligne le communiqué. Le financement européen sera destiné à soutenir directement la population locale et sera acheminé vers les organisations internationales sur le terrain.

L'aide au développement globale de l'UE à l'Afghanistan reste en revanche "gelée", rappelle la Commission. L'UE a établi cinq critères et "ils doivent être atteints avant que la coopération au développement régulière puisse reprendre", a précisé l'exécutif bruxellois. Les talibans doivent notamment respecter les droits humains fondamentaux, en particulier les droits des femmes, le gouvernement afghan doit être inclusif et permettre l'accès à l'aide humanitaire.

Le sommet extraordinaire sur l'Afghanistan organisé mardi par la présidence italienne doit discuter aide humanitaire et lutte contre le terrorisme dans ce pays. Des responsables de l'UE et des Etats-Unis sont également réunis mardi au Qatar avec des dirigeants talibans au moment où ces islamistes radicaux au pouvoir en Afghanistan poursuivent leurs efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international.

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un effondrement humanitaire et socio-économique majeur en Afghanistan. Le peuple afghan ne doit pas payer le prix des actions des talibans. C'est pourquoi le paquet de soutien est destiné au peuple afghan et aux voisins du pays qui ont été les premiers à leur apporter de l'aide", a précisé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué. "Le paquet comprend les 300 millions d'euros à des fins humanitaires déjà convenus. Cette aide humanitaire s'accompagne d'une aide supplémentaire spécialisée pour les vaccinations, l'hébergement, ainsi que la protection des civils et des droits de l'homme", a précisé la commission.La décision a été prise en concertation avec les Etats membres au cours d'une réunion des ministres du développement qui ont décidé "d'adopter une approche calibrée pour apporter un soutien direct à la population afghane afin d'éviter une catastrophe humanitaire sans légitimer le gouvernement intérimaire des talibans", souligne le communiqué. Le financement européen sera destiné à soutenir directement la population locale et sera acheminé vers les organisations internationales sur le terrain.L'aide au développement globale de l'UE à l'Afghanistan reste en revanche "gelée", rappelle la Commission. L'UE a établi cinq critères et "ils doivent être atteints avant que la coopération au développement régulière puisse reprendre", a précisé l'exécutif bruxellois. Les talibans doivent notamment respecter les droits humains fondamentaux, en particulier les droits des femmes, le gouvernement afghan doit être inclusif et permettre l'accès à l'aide humanitaire.Le sommet extraordinaire sur l'Afghanistan organisé mardi par la présidence italienne doit discuter aide humanitaire et lutte contre le terrorisme dans ce pays. Des responsables de l'UE et des Etats-Unis sont également réunis mardi au Qatar avec des dirigeants talibans au moment où ces islamistes radicaux au pouvoir en Afghanistan poursuivent leurs efforts diplomatiques pour obtenir un soutien international.