Affaire Khashoggi: un tel meurtre ne doit "plus se reproduire"

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a affirmé mardi que des mesures seront mises en place pour qu'un meurtre comme celui du journaliste Jamal Khashoggi "ne puisse plus se reproduire" et promis une enquête "approfondie et complète".