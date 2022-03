Aucun survivant n'a été retrouvé jusqu'à présent après l'accident d'un Boeing-737 qui s'est écrasé dans le sud de la Chine, a annoncé mardi un haut responsable de l'aviation civile.

L'appareil, qui transportait 123 passagers et neuf membres d'équipage, a été pulvérisé lundi en s'écrasant dans la région autonome du Guangxi, alors qu'il effectuait la liaison entre Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).

"Jusqu'à présent, aucun survivant n'a été retrouvé", a déclaré devant la presse le directeur de la sécurité de l'Autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC), Zhu Tao.

Il a ajouté que les boîtes noires n'avaient pas encore été retrouvées.

"Etant donné que l'enquête vient de commencer, nous sommes incapables de nous faire une opinion claire sur les causes de l'accident sur la base des informations que nous avons", a-t-il déclaré.

L'appareil, qui transportait 123 passagers et neuf membres d'équipage, a été pulvérisé lundi en s'écrasant dans la région autonome du Guangxi, alors qu'il effectuait la liaison entre Kunming (sud-ouest) et Canton (sud)."Jusqu'à présent, aucun survivant n'a été retrouvé", a déclaré devant la presse le directeur de la sécurité de l'Autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC), Zhu Tao.Il a ajouté que les boîtes noires n'avaient pas encore été retrouvées. "Etant donné que l'enquête vient de commencer, nous sommes incapables de nous faire une opinion claire sur les causes de l'accident sur la base des informations que nous avons", a-t-il déclaré.