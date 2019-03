A qui appartient un tatouage ? Un duel s'annonce entre droits d'auteur et droits de la personnalité

Où sont passés les tatouages de Neymar ? Hoopy4Play2 n'en revenait pas. Dans Fifa 2016, le bras du joueur brésilien était recouvert d'encre. Et dans la version 2018, plus rien, nichts, nada ! Même après avoir téléchargé les dernières mises à jour ! " Rien n'est parfait, d'accord. [...] Mais ma question est : qu'est-ce qui ne va pas ? Allez-vous changer ça ? ", s'insurgeait le fan de foot en novembre 2017 sur le forum officiel d'EA Sports, éditeur du jeu vidéo. C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais pour les plus assidus, ça veut dire beaucoup : à chaque nouvelle édition, des compilations des nouvelles reproductions des tattoos des stars du ballon rond (comme des nouvelles coupes de cheveux...) sont publiées sur YouTube. En cas de manquement à la réalité, c'est le tollé. L'Argentin Icardi, le torse exempt de sa tête de lion et du nom de ses deux filles ? C'est quoi, ce délire ? Dans la version 2019, l'attaquant de l'Inter Milan a retrouvé ses ornements. Comme le bras de Neymar. Le gamer Hoopy4Play2 a dû pousser un ouf de soulagement.

