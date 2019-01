A Londres, l'ampleur de la hausse des sans-abri inquiète

Selon l'Office national des statistiques, près de 1.300 personnes dormaient dans la rue dans la capitale britannique à l'automne 2018, un chiffre en hausse de 300% en huit ans et sans doute sous-évalué, admet l'organisme.

Selon l'association caritative Combined Homelessness and Information Network, ils seraient plus proches de 3.000.

Emmitouflé dans un vieux manteau, un bonnet usé enfoncé sur la tête, Eric Green, 56 ans, vit dans la rue depuis deux ans et demi, après avoir perdu son emploi de charpentier, puis son appartement. Chaque jour, il mendie au même endroit, en face de Trafalgar Square, dans la grisaille et le froid de l'hiver londonien.

"L'autre jour, un type est mort d'hypothermie là-bas", raconte-t-il en désignant une entrée d'immeuble voisine. "Il avait bu et fumé de la +spice+ (du cannabis synthétique, ndlr), et s'est endormi en t-shirt".

Lui est habillé de plusieurs couches de chauds vêtements militaires donnés par un ami. "Il faut être prêt", remarque-t-il. "Le froid tue, la drogue tue... des gens meurent tout le temps".

- Loyers hors d'atteinte -

Fin décembre, le décès d'un autre sans-abri dans la station de métro de Westminster, au pied du parlement, avait provoqué l'émotion et braqué l'attention sur ces exclus, longtemps invisibles aux yeux des Londoniens. Car l'homme ne pouvait pas se loger malgré un emploi.

Dans une ville, où les loyers sont les plus élevés d'Europe, ce phénomène est de moins en moins rare. Depuis quelques années, la fin d'un contrat de bail est en effet devenu la première cause qui pousse les gens à la rue, devant les accidents de la vie comme la perte de son emploi ou un divorce, selon les ONG.

"Si vous avez de très bas revenus et que vous avez besoin d'allocations, cela devient très compliqué quand votre loyer augmente", dit à l'AFP le directeur exécutif de Crisis, Jon Sparkes.

Le nombre de personnes sans logement stable, qu'elles soient à la rue ou en hébergement temporaire, ne cesse de croître et s'élèverait aujourd'hui à 320.000 dans le pays, d'après Shelter.

Selon ces organisations, la politique sociale et de logement du gouvernement conservateur, au pouvoir depuis 2010, a accentué le problème. Il a coupé plusieurs dizaines de milliards de livres d'aides sociales, avec "un impact disproportionné sur les plus pauvres", d'après la Commission sur l'égalité et les droits humains, un comité indépendant dont les membres sont nommés par le gouvernement.

L'investissement public dans les logements sociaux a aussi drastiquement diminué. Alors que la construction de 36.700 logements sociaux avait été financée en Angleterre pour l'année fiscale 2010-2011, ce chiffre est tombé à seulement 6.463 sept ans plus tard.

La pénurie de logements sociaux a été aggravée par la politique d'encouragement d'accession à la propriété, qui a sorti du marché locatif de nombreux biens meilleur marché, soulignent aussi les associations.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, avait fait du logement un point central de sa campagne électorale de 2016. Il s'est engagé à lancer la construction de 116.000 logements sociaux d'ici 2022.

- Délit de vagabondage -

En réponse aux critiques, le gouvernement s'est engagé à ce que personne ne vive à la rue d'ici 2027. Il a aussi promis 2 milliards de livres (2,27 milliards d'euros) sur 10 ans pour la construction de logements sociaux.

"Le gouvernement va devoir faire beaucoup plus en matière de prévention, de protection sociale et de construction de logements, s'il souhaite atteindre son objectif", soutient Jon Sparkes.

Le ministre du Logement Jake Berry a décidé de faire un autre geste en annonçant mardi la révision du délit de vagabondage, sans toutefois promettre de le supprimer.

Ce délit, qui a cours depuis 1824 quand il a été introduit pour chasser des rues du pays les soldats revenus sans le sou des guerres napoléoniennes, est jugé "immoral" par la députée libérale-démocrate Layla Moran selon qui pas moins de 3.000 sans-abris ont été poursuivis entre 2014 et 2016 en vertu de ce texte, qui permet à la police d'arrêter toute personne qui mendie ou dort dehors.