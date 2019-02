20 morts dans l'accident d'un train en pleine gare du Caire

Selon des chiffres confirmés par le gouvernement, au moins 40 personnes ont aussi été blessées dans cet accident, qui a aussitôt entraîné la démission du ministre des Transports, Hicham Arafat.

Le conducteur du train a été arrêté, a annoncé dans un communiqué le parquet général, assurant que l'enquête se poursuit.

Selon le parquet, le conducteur est descendu de sa cabine sans couper le moteur: le train a alors continué sa route à pleine vitesse pour finalement s'encastrer violemment dans le mur.

Dans un pays connaît régulièrement des drames ferroviaires et routiers, un autre accident de train s'est produit plus tard dans la journée, cette fois à Al-Alamein, près d'Alexandrie (nord), avec un bilan d'un mort et six blessés, d'après la presse d'Etat.

Au Caire, les images, spectaculaires, témoignent de la violence du choc, suivi d'une explosion.

"J'étais sur le quai d'en face (...), le train est arrivé très vite et est rentré dans le mur. Tout s'est écroulé", a dit à l'AFP un jeune voyageur sous couvert d'anonymat, qui précise que seule une poutre est restée intacte à proximité des lieux de l'accident.

Ahmed Ibrahim, un vendeur de bijoux qui se rendait au travail, a ajouté: "J'ai entendu un grand bruit d'explosion et puis il y a eu un feu énorme, j'ai couru et vu plein de gens blessés, j'ai dû transporter une jeune fille de mes propres mains, j'ai vu des corps coupés en deux, je n'avais jamais vu ça".

L'accident, survenu dans la matinée, a provoqué un important incendie et endommagé une partie des installations de la gare centrale --aussi appelée "station Ramsès", a constaté un journaliste de l'AFP.

Une caméra de surveillance a capturé la scène, selon une vidéo consultée par l'AFP. On y voit des passants se déplacer sur un quai, puis un train arrivant à vive allure qui ne s'arrête pas avant de heurter le bout du quai.

L'impact a immédiatement provoqué une explosion suivie d'un incendie, selon les mêmes images.

D'après des témoins, les passagers de la rame ont été évacués, mais plusieurs de ceux se trouvant sur le quai ont été frappés par l'impact de la collision de la motrice avec un mur en bout de quai, et par l'incendie.

- Quai en feu -

Une dizaine d'ambulances et autant de véhicules de pompiers ont été déployés devant la gare, où se trouvait la foule habituelle avec ses vendeurs à la sauvette et ses files de taxis.

Peu après l'accident, la police a commencé à filtrer l'entrée principale de la gare ferroviaire qui concentre l'essentiel du trafic entre le Caire et les autres villes égyptiennes.

A l'intérieur de la gare, la carcasse du train calciné était inspectée par des policiers et des pompiers, tandis que journalistes et passants prenaient des photos.

Tout autour, les quais et les voies étaient jonchés de débris noircis par l'incendie.

Le Premier ministre Moustafa Madbouly, qui a accepté la démission du ministre des Transports, s'est rendu rapidement sur les lieux. Dans une déclaration publique, retransmise à la télévision égyptienne, il a prévenu que "toute personne responsable de négligence" à l'origine de l'accident devrait "en répondre" et faire face à de "sérieuses" conséquences.

Peu après l'accident, de nombreuses photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré un épais panache de fumée noire s'élevant au-dessus de la gare.

D'autres images, filmées à l'intérieur de la gare, ont montré un quai en feu et des personnes s'activant pour porter secours aux victimes.

L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées.

La tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire de l'Égypte s'est produite en 2002, avec l'incendie d'un train qui avait fait quelque 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire.

Selon le bureau des statistiques égyptien, 1.793 accidents de train ont été enregistrés en 2017.

En juillet 2018, le patron de l'autorité égyptienne des chemins de fer avait été limogé à la suite d'une série d'accidents.