1er mai en France: une forte mobilisation et des violences contenues à Paris

Entre 150.000 et 300.000 personnes, militants syndicaux et "gilets jaunes", ont manifesté mercredi dans toute la France, dans une ambiance bon enfant en région mais plus tendue et confuse à Paris, où des heurts ont éclaté, et des manifestants ont fait brièvement irruption dans un hôpital.