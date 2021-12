Du Grand Jojo à Nathalie Maillet en passant par Bernard Tapie ou encore Marc Goblet, toutes les personnalités qui sont décédées en 2021.

Les belges

Manu Bonmariage (1941 - 06/11/2021)

Réalisateur belge, pour 'émission Strip-tease " Le magazine qui vous déshabille", il réalise une cinquantaine de documentaires (1986 - 2001).

Julos Beaucarne (1936 - 18/09/2021)

Poète, écrivain et chanteur belge, très attaché à la Wallonie et à sa langue " La p'tite Gayole", amoureux des mots, un drame ne le quittera jamais. Il est survenu en 1975 quand un déséquilibré a assassiné sa compagne Loulou. Avec plus de 500 chansons, ce troubadour au pull arc-en-ciel est aussi un écologique engagé. En juillet 2002, il est anobli par Albert II et devient Chevalier.

Raoul Cauvin (1938 - 19/08/2021)

Scénariste de bande dessinée belge, il est le créateur des Tuniques Bleus, Pierre Tombal, Cédric, Les Femmes en Blanc, ...

Le Grand Jojo, né Jules-Jean Van Obbergen (1936 - 01/12/2021)

Grand chanteur populaire belge, le Grand Jojo a créé des chansons connues par tous les belges: comme "On a soif" ou encore "Viva Mexico".

Marc Goblet (1957 - 16/06/2021)

Syndicaliste socialiste belge, Marc Goblet a été président de la régionale FGTB Liège-Huy Waremme. Ensuite secrétaire général de la FGTB, il a toujours été un militant du parti socialiste et est devenu échevin et conseiller communal à Herve.

Paul Lannoye (1939 - 04/12/2021)

Physicien et homme politique belge, il a été élu au Parlement européen ou encore conseiller communal à Namur. Membre fondateur du Parti Ecolo, il sera président du groupe des Verts européens.

Leopold Lippens (1941 - 19/02/2021)

Homme politique belge membre du CD&V, il a été bourgmestre de Knokke-Heist jusqu'à sa mort. Connu pour son franc parlé, il était également dirigeant de "La compagnie du Zoute", société immobilière de la famille Lippens (entre-autre).

Barbara Mertens (1968 - 04/06/2021)

Journaliste belge, rédactrice en chef de Bel RTL, elle était une journaliste emblématique de notre pays.

Arlette Vincent (1932 - 21/10/2021)

Animatrice et speakerine belge à la RTBF, présentatrice de l'émission "Le Jardin Extraordinaire", Arlette Vincent faisait partie des grandes figures des animatrices belges.

Les artistes

Virgil Abloh (1980 - 28/11/2021)

Considéré comme un "génie visionnaire" dans le monde de la mode, directeur artistique et styliste des collections hommes de Louis Vuitton, il était un proche de Kanye West et fils d'immigré ghanéen. Il s'est éteint à l'âge de 41 ans sous les hommages des plus grands noms de la mode qui connaissaient son talent.

Jean-Pierre Bacri (1951 - 18/01/2021)

Acteur, scénariste et dramaturge français, il a écrit neuf films (de 1992 à 2018) avec sa compagne à la ville (jusqu'en 2012) comme au cinéma Agnès Jaoui. Il était aussi réputé pour ses excès de mauvaise humeur. Il a signé avec Agnès Jaoui deux films pour Alain Resnais dont On connaît la chanson pour lequel il obtient un César pour le meilleur second rôle.

Jean-Paul Belmondo (1933 - 06/09/2021)

Acteur français, connu de tous pour ses nombreux films, légende du cinéma français, il a joué tous les rôles passant d'un jeune insolent révolté ( "A bout de souffle"- 1960) à drôle ("L'homme de Rio"- 1964), d'alcoolique ("Un singe en hiver"- 1962) à commissaire ("Flic ou voyou" - 1979). Il a tourné avec les plus grands réalisateurs français. Mais en août 2001, il est victime d'un AVC et se retire du cinéma. En 2011, au festival de Cannes, Jean-Paul Belmondo revient sur la scène pour recevoir une Palme d'honneur. Il sera chaudement applaudi par la salle.

Jean-Claude Carrière (1931 - 08/02/2021)

Romancier et scénariste français, il débute au cinéma en collaborant en 1964 avec Luis Bunuel au scénario du roman "Le journal d'une femme de chambre". Il travaille aussi avec des réalisateurs tels que Jacques Deray ou Jean Luc Godard ( "Sauve qui peut la vie" - 1980). Ses nombreuses oeuvres littéraires débutent en 1957 (" Lézard" - Robert Laffont). Certaines oeuvres sont adaptées à la télévision comme : "La controverse de Valladolid" en 1992.

Patrick Dupond (1959 - 05/03/2021)

Danseur étoile français, il se fait connaître en remportant la médaille d'or du concours international de ballet Varna en Bulgarie en 1976. Par la suite, il sera danseur étoile de l'Opéra de Paris et directeur de la danse du ballet de l'Opération national de Paris. Grand virtuose, il partagera son expérience dans de nombreuses émissions télé, notamment Danse avec les stars.

Rémy Julienne (1930 - 21/01/2021)

Il a participé à près de 1.400 films en tant que cascadeur. Ce français, spécialiste des prouesses automobiles pour le cinéma et à la télé a doublé (entre autres) Yves Montand ou Jean-Paul Belmondo. Il a participé à de nombreux films à succès comme: Fantômas ou encore James Bond.

Patrick Juvet (1950 - 01/04/2021)

Chanteur-compositeur suisse, il compose la musique du titre" Le lundi au soleil" (1972) interprété par Claude François qui sera un tube. Ensuite, il représente la Suisse au Concours Eurovision de la chanson en 1973 et sera classé 12ème. Son plus grand succès est : " Où sont les femmes ?" sorti en 1977.

Jean-Yves Lafesse (1957 - 22/07/2021)

Humoriste et acteur français, il est connu pour ses canulars téléphoniques et ses caméras cachées avec des passants dans les rues.

Marthe Mercadier (1928 - 15/09/2021)

Comédienne française, elle a débuté au théâtre en 1945 puis s'est fait connaître du public grâce à la série télévisée Les Saintes chéries ( 1965 - 1970). Elle continue sa carrière principalement au théâtre jusqu'en 2012.

June Newton, alias Alice Springs (1923 - 09/04/2021)

Modèle, actrice et photographe australienne, elle était la veuve d'Helmut Newton. Grand portraitiste, elle était fervente de la simplicité, de la lumière ainsi que des décors naturels pour ses clichés.

Christopher Plummer (1929 - 05/02/2021)

Un monstre du cinéma nous a quittés cette année: révélé dans La Mélodie du Bonheur (1965) , Christopher Plummer a joué tous les rôles. Il remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans Beginners en 2012 et est nommé pour la dernière fois en 2018 dans la même catégorie pour Tout l'argent du monde, un film du réalisateur de renom Ridley Scott.

Yves Rénier (1942 - 23/04/2021)

Acteur, scénariste et réalisateur franco-suisse, surtout connu pour son interprétation du Commissaire Moulin, une série télévisée française (1976 - 2006).

Stephen Sondheim (1930 - 26/11/2021)

Compositeur et parolier américain de comédies musicales, il est considéré comme un des plus grands compositeurs de musique populaire américaine. Il a été le parolier de Leonard Bernstein pour West Side Story notamment.

Bertrand Tavernier (1941 - 25/03/2021)

Cinéaste français, il débute avec L'horloger de Saint Paul en 1974 qui sera un succès tout comme d'autres films : Le juge et l'assassin ( 1976), Coup de torchon (1981),etc. Il recevra un Oscar pour Autour de minuit (1986).

Mikis Theodorakis (1925 - 02/09/2021)

Grand compositeur grec reconnu à l'international et auteur de musiques de film comme la bande originale de Zorba le Grec, Mikis Theodorakis était également engagé politiquement. Son combat contre les dictatures l'amène à être un membre de la résistance pendant l'occupation nazie. Par la suite, engagé dans le Parti communiste de Grèce, il sera emprisonné et torturé par des agents du gouvernement au cours de la guerre civile. Il sera également porte-parole de l'opposition à la dictature des colonels des années après.

Tonton David (1967 - 16/02/2021)

Chanteur de reggae français, il est connu pour ses tubes "Sûr et Certain" ou encore "Chacun sa route".

Marcel Uderzo (1933 - 24/01/2021)

Dessinateur de bande dessinée français, il est le frère du créateur d'Astérix.

Charlie Watts (1941 - 24/08/2021)

Musicien britannique, batteur des Rolling Stones depuis 1963, groupe qu'il ne quittera jamais, il en est le membre le plus tranquille, le plus calme et sans excès.

Mary Wilson (1944 - 08/02/2021)

Chanteuse américaine, co-fondatrice et membre du groupe The Supremes. Elle était la seule à avoir été présente dans le groupe depuis ses débuts.

Le sportif

Hubert Auriol (1952 - 10/01/2021)

Il était l'un des pilotes moto et automobile français les plus connus. Il remporte à deux reprises le Paris Dakar en 1881 et 1983. Pour l'anecdote, il présente en 2001 la première saison de Koh-Lanta sur TF1.

Les condamnés

Théoneste Bagosora (1941 - 25/09/2021)

Officier rwandais et cerveau du génocide des Tutsis de 1994, Théoneste Bagosora a été condamné à 35 ans de prisons pour génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Michel Fourniret (1942 - 10/05/2021)

Tueur en série, violeur et pédocriminel français, Michel Fourniret a fini ses jours en prison. Il y a avoué 11 meurtres mais est soupçonné dans d'autres affaires, surtout en France et en Belgique. Aussi appelé "l'Ogre des Ardennes", il avait écopé de la prison à perpétuité.

Bernard Madoff (1938 - 14/04/2021)

Financier américain, il est arrêté en 2008 et inculpé par le FBI pour avoir réalisé une escroquerie qu'il avait mise en place sur le "système de Ponzi". Il est condamné à 150 ans de prison.

Bernard Tapie (1943 - 03/10/2021)

Figure controversée, homme d'affaires, chanteur, homme politique français, Ministre sous Mitterrand, président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie a joué tous les rôles. Cette grande figure de la vie publique française a vu sa réputation mise à mal à cause de divers procès à son encontre.

Les inclassables

Grichka Bogdanoff (1949 - 28/12/2021)

Les frères Bogdanov sont connus pour de nombreuses raisons: ils ont été animateurs de télévision, ont rédigé des ouvrages scientifiques et ont été remarqués par leur transformation physique impressionnante.

Larry Flynt (1942 - 10/02/2021)

Homme d'affaires et éditeur américain, il est le fondateur du magazine porno "Hustler". Le numéro à succès de ce magazine se définit par une photo qui avait été refusée par tous ses concurrents: Jacqueline Kennedy-Onassis nue (veuve de John Kennedy, elle s'est par la suite mariée à Aristote Onassis, célèbre armateur grec), prise en photo par un paparazzi sur l'île de Skorpios en Grèce. Par la suite, Larry Flynt a su faire tourner sa boite avec l'ouverture de studios spécialisés en film X ou encore de sex-shops.

Nathalie Maillet (1970 - 15/08/2021)

Architecte française et directrice du circuit de Spa-Francorchamps, elle a été tuée par son mari (ils étaient en instance de divorce), dans leur domicile à Gouvy. Sa compagne, Ann Lawrence Durviaux, avec qui elle vivait, une professeur à l'Université de Liège, vice-doyenne de la faculté de droit et avocate namuroise, a également été tuée dans les mêmes circonstances.

Philip Mountbatten, Duc d'Edimbourg (1921 - 09/04/2021)

Né Philippe de Grèce, il était l'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Connu pour son humour et ses bourdes, il est resté pendant 73 ans dans l'ombre de la reine.

Desmond Tutu (1931 - 26/12/2021)

Archevêque sud-africain, instituteur et Prix Nobel de la Paix en 1984, Desmond Tutu est une figure de la lutte contre l'apartheid. Proche de Nelson Mandela, il était un défenseur des droits de l'homme et fut président de la Commission de la vérité et de la réconciliation, devant faire la lumière sur les crimes politiques durant l'apartheid.

Les politiques

Abdelaziz Bouteflika (1937 - 17/09/2021)

Ancien président Algérien, il a été chassé du pouvoir en 2019 et obligé de démissionner. Après sa candidature pour un cinquième mandat de président, le peuple algrérien s'était soulevé, descendant massivement dans les rues.

Colin Powell (1937 - 18/10/2021)

Général et homme politique américain, membre du parti Républicain, Colin Powell est le premier afro-américain à occuper le poste de chef d'Etat-Major des armées. Secrétaire d'Etat sous George W. Bush, il est également connu pour avoir mené l'allocution sur les armes de destructions massives prétendument détenues par l'Irak, comme motif pour envahir le pays.

Donald Rumsfeld (1932 - 29/06/2021)

Il était un politicien américain du parti Républicain, Secrétaire à la défense sous George W. Bush et architecte des guerres en Irak et Afghanistan. Sa réputation avait été ternie également par la révélation du scandale d'Abou Ghraib (des photos de prisonniers torturés par les soldats américains avaient suscité une indignation internationale).

Les journalistes

Peter R. de Vries (1956 - 15/07/2021)

Journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, il a d'ailleurs aidé à en résoudre plusieurs (ce qui lui avait valu des menaces de mort). Il a été assassiné par deux tueurs à gage dans les rues d'Amsterdam.

Pierre Rabhi (1938 - 04/12/2021)

Essayiste, agriculteur et écologiste français, il est le représentant de l'agroécologie en France dès 1978. En 2017, Anne Hidalgo, maire de Paris, lui remet la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris.

Maryse Wolinski (1943 - 09/12/2021)

Journaliste et romancière française, Maryse Wolinski est la veuve de Georges Wolinski, assassiné lors de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Elle a écrit dans de nombreux titres de presse comme Sud-Ouest ou encore Elle. Elle s'est par la suite consacrée à la littérature.

Ariane Kandilaptis

