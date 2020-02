XI JINPING (1953)

En tant que président à vie, Xi Jinping est déjà, après Mao Tsé-Toung, le leader chinois le plus puissant de l'histoire contemporaine. Espérons qu'il garde à l'esprit la phrase prononcée par Lord Acton en 1887 : "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument).

Le président chinois, Xi Jinping, à Paris, à la sortie d'une rencontre avec le president français, Emmanuel Macron. © GETTYIMAGES

Le rêve chinois Fils d'un fonctionnaire du parti

... Fils d'un fonctionnaire du partiÉtudiant, il réside aux États-UnisSecrétaire général du Parti communiste depuis 2012 et président depuis 2013En mars 2018, il fait abolir la limite de deux mandats présidentiels par le 13e Congrès du PartiLe régime communiste de Xi Jinping se caractérise par une concentration renforcée du pouvoir entre les mains du parti, qu'il dirige de façon autoritaire. Il démantèle systématiquement le leadership partagé et les règles de consensus mis en place par l'homme d'État Deng Xiaoping dans le but précisément d'éviter à l'avenir les excès d'un Mao tout-puissant et totalement paranoïde. Ainsi, Mao se faisait appeler "le Grand Professeur", "le Grand Commandant en chef" ou encore "le Grand Timonier". Lorsque Xi Jinping est appelé en 2018 pour la première fois "grand leader" dans les médias (proches du pouvoir), la réaction officielle a encore été d'appeler à proscrire l'usage de ce type de titres. Pourtant, le culte de la personnalité qui s'est développé autour de Xi est incontestable. Ses portraits, adjoints à ceux de Mao, sont présents partout et ne peuvent pas être détournés. Les caricatures dans lesquels Xi est représenté, sans être nommé, comme Winnie l'Ourson l'irritent au plus haut point. Mais ses partisans considèrent son leadership fort comme une condition pour la réalisation du rêve chinois. Jusqu'à ce que celui-ci tourne au cauchemar?

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×