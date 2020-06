Les Belges des tropiques

La colonisation a un grand impact sur tous les habitants, Congolais ou Belges. La colonie doit devenir un pro...

La colonisation a un grand impact sur tous les habitants, Congolais ou Belges. La colonie doit devenir un prolongement de la Belgique, et les Congolais, des " Belges des tropiques ". A cette fin, l'administration belge, chargée d'une " mission civilisatrice ", déploie le réseau scolaire et investit dans les soins de santé. Le régime n'en demeure pas moins très autoritaire tandis que le paternalisme et l'apartheid dissimulé sont la norme. Mais la vie change également pour les coloniaux belges, qui sont souvent confrontés à des défis nouveaux.