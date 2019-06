Quand Dehaene loupa la présidence de la Commission européenne

Décor idyllique pour un moment historique. C'est sur l'île de Corfou, au bord de la mer Ionienne, que Jean-Luc Dehaene s'apprête à devenir président de la Commission européenne. Pour décrocher le leadership, il a dû manoeuvrer, séduire, se battre. Mais ça y est : l'Allemagne et la France appuient sa candidature ; le sommet de Corfou devrait confirmer sa désignation. Sauf que... la politique réserve parfois des surprises. Et que si Berlin et Paris sont nécessaires pour faire avancer l'Europe, Londres suffit à la bloquer.

Ni Dehaene ni Lubbers (à dr.) ne décrocheront la timbale. © Belgaimage

Dix ans que Jacques Delors règne au sommet du Berlaymont ! Avec lui, l'Union européenne a avancé. Qui pour remplacer le Français ? Tous les regards se tournent vers la première famille politique du Parlement, le Parti populaire européen. Où les candidats ne manquent pas. Pas moins de quatre hommes sont intéressés par le poste : les Britanniques Peter Sutherland et Leon Brittan, mais, surtout, le Néerlandais Ruud Lubbers et le Belge Jean-Luc Dehaene. Entre ces deux-ci, la lutte est serrée. Elle ...

