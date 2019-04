Pourquoi les Celtes vénéraient-ils les ifs ?

Nous savons seulement que cet arbre était important pour les Celtes. En Irlande, il symbolisait l'unité au sein des cinq royaumes. Dans les " viereckschanzen " ou villages celtes, dont on a retrouvé plusieurs traces en Flandre et au sud des Pays-Bas, l'arbre était placé au centre des lieux d'offrandes et des cimetières.

© GettyImage