Un roi qui dirige un empire mondial, conquiert des territoires, met en oeuvre des travaux grandioses et... se prend pour une vache et se met à paître? On n'y croit pas tellement cela parait fou. Pourtant, cette histoire est racontée dans la Bible. Le nom du roi? Nabuchodonosor.

Pouvoir d'un roi, ambition d'une vache

Roi le plus puissant de l'Empire néo-babylonien

Roi le plus puissant de l'Empire néo-babylonienRègne de 605 à 562 av. J.-CConnu comme grand bâtisseur. Dans 95 % des vestiges de son royaume, on a trouvé des briques à son nom. Il fait construire son palais sur une colline proche de la capitale, Babylone, où il fait également aménager de célèbres jardins suspendusConquiert Jérusalem en 586 av. J.-C., détruit la ville et en exile les juifsSaddam Hussein se faisait volontiers représenter sous ses traits et avait donné son nom à une division de la garde nationale pour offenser son ennemi, Israël, en faisant allusion à la déportation des juifs par NabuchodonosorDans le Livre de Daniel, Nabuchodonosor rêve d'un immense arbre en train d'être abattu par des anges. Le prophète affirme que l'arbre représente le roi lui-même. S'il ne se repent pas de ses fautes, il sera renversé et devra vivre parmi les animaux. Lorsqu'un an plus tard, le roi se vante d'avoir reconstruit Babylone à sa propre gloire, la prophétie se réalise : "Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe comme les boeufs [...]" (Daniel 4, 30). Il semble que Nabuchodonosor ait souffert d'un trouble appelé "boanthropie", qui consiste à se prendre pour un bovin et à se comporter comme tel. Les rêves, l'hypnose, la suggestion et l'autosuggestion peuvent contribuer à déclencher de tels troubles.