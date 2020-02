Alors que le "Grand Timonier" reste acclamé en Chine, Mao a une image peu glorieuse en Occident, celle d'un tyran mégalomane et d'archétype du psychopathe qui a envoyé à la mort des millions de Chinois.

Le Grand Timonier

Ancien président de la République populaire de Chine et chef suprême du Parti communiste chinois depuis 1935

...

Ancien président de la République populaire de Chine et chef suprême du Parti communiste chinois depuis 1935Il a eu quatre épouses, dix enfants et une kyrielle de maîtresses. Accro aux somnifères et aux aphrodisiaques, il a souffert presque toute sa vie de multiples maladies vénériennesIl est tenu pour responsable de 40 à 70 millions de morts causées par des réformes drastiques, une implacable dictature et des campagnes telles la Longue Marche, le Grand Bond en avant et la Révolution culturelleSa déplorable hygiène corporelle est légendaireLa Chine continue de voir en Mao le grand précurseur qui a refait de cet État une puissance mondiale. Or, son médecin personnel ne le dépeint pas dans ses mémoires comme l'homme qui a guidé son peuple dans l'adversité, mais sous les traits d'un tyran cruel, paranoïaque et perfide. Pendant que des millions de Chinois meurent de faim ou se font sommairement exécuter, il se délecte paisiblement des grâces d'une quantité invraisemblable de jeunes partenaires sexuelles tout en livrant sadiquement ses opposants à une " rééducation " mortelle. On retiendra plus tard l'image encore plus vile de l'"empereur rouge" qui a semé la mort parmi son propre peuple dans une proportion inégalée chez tout autre oppresseur. Mao était un psychopathe tueur de masse et dénué d'humanité qui n'a pas hésité à sacrifier des millions de vies pour accomplir ses desseins mégalomaniaques et revendiquer la soumission du monde entier.