LOUIS II de BAVIÈRE 1845-1886

Louis II, jeune et beau roi de Bavière, est populaire. Il est aussi excentrique. Il ne manifeste guère d'intérêt pour les affaires de l'État, mais bien plus pour les arts et l'architecture. Louis aime tout particulièrement construire des châteaux et des palais. Le plus connu de ces édifices est le féerique mais inachevé château de Neuschwanstein, qui attire des milliers de touristes chaque année.

Le beau Louis II photographié vers 1865. © GETTYIMAGES

Le roi des contes de fées Fils aîné du roi Maximilien II et de la princesse Marie de Prusse, avec qui il a peu de contacts

... Fils aîné du roi Maximilien II et de la princesse Marie de Prusse, avec qui il a peu de contactsEst lié d'amitié avec le beau prince Paul von Thurn und Taxis, ce qui alimente les rumeurs concernant son homosexualitéS'entend bien avec Élisabeth de Bavière, mieux connue sous le nom de Sissi. Il sera brièvement fiancé à sa soeur, qu'il n'épousera jamaisIl sera contraint d'accepter l'annexion de la Bavière par l'empire allemandLouis a 18 ans lorsqu'il monte sur le trône. Il vit de préférence la nuit et s'intéresse davantage à son cheval préféré qu'à ses sujets. Il ne veut pas voir de serviteurs, et ceux-ci ne peuvent l'approcher qu'en empruntant des couloirs secrets. Sa passion pour l'architecture et la construction de châteaux et de palais impressionnants présente un inconvénient de taille : il creuse une dette monumentale. Ses ministres s'en inquiètent. Ils exigent un rapport médical du roi pour le prouver inapte à régner. Sans même voir Louis, des psychiatres le déclarent fou en 1886. Quelques jours plus tard, il se noiera dans le lac de son château. Aujourd'hui encore, sa mort demeure un mystère. Beaucoup pensent qu'il a été assassiné.

