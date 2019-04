Le 12 avril 1939, le jour où Léopold III convoqua l'élite du Royaume

"Nous avons perdu ce que doit être le rôle de l'Etat." L'assistance ne dit mot. Et pourtant, elle ne manque pas d'allure. Il y a là, rassemblée, la crème du pays : les chefs politiques et les hauts dirigeants de la sphère économique et sociale ont été convoqués au Palais.

Le roi hausse le ton, tandis que la guerre approche. © ISOPIX