En Corée du Nord, dans la famille Kim, les chiens ne font pas des chats. Après Kim Il-sung, "le Grand Leader", c'est surtout le "Cher dirigeant" Kim Jong-il qui, avant son fils Kim Jong-un, fait trembler le monde en le menaçant d'une guerre nucléaire. À juste titre, il se révèle plus sadique encore que Saddam Hussein.

Le sadique d'État

Né, suivant la version officielle, sur le volcan le plus élevé du pays, sous un double arc-en-ciel, parmi des fleurs pleinement épanouies et avec une nouvelle étoile au firmament" Lui qui surgit de la lumière du soleil et de la lune" succède en 1994 à son père, le " président éternel de la république", à la tête de l'ÉtatLa chute du communisme n'atteint pas la Corée du Nord, fermée au reste du monde par la volonté de son dirigeantLes relations avec l'Occident, la Corée du Sud et le reste de l'Extrême-Orient se dégradent totalement"Le plus grand homme qui ait jamais vécu " apprend à marcher à trois semaines et à parler à huit, et écrit 1 500 livres et six opéras en trois ans. Et il ne se rend jamais aux toilettes. La biographie officielle de Kim est révélatrice. Il est un narcissique pathologique, à peine moins qu'Hitler. Kim présente davantage de points communs avec Saddam Hussein. Dans leur étude comparative de quatorze troubles de la personnalité présentée par le trio Hussein/Hitler/Kim Jong-il, les psychologues de l'université du Colorado concluent que Kim et Hussein partagent les deux mêmes caractéristiques principales : le sadisme et la paranoïa, sauf que des deux, c'est Kim qui l'emporte sur l'échelle de la cruauté. Un trait de caractère qui s'exprime surtout dans la terreur d'État et les goulags de ce pays isolé.