IRA et ETA, même combat?

Les Irlandais ont été soumis pendant huit siècles à la domination des Britanniques et une partie du Pays basque n'a pas cessé de faire partie de l'Espagne. Dans les deux cas, la lutte des peuples pour leur indépendance a engendré toutes sortes de mouvements, plus extrémistes et plus violents les uns que les autres.

Le Grand Hôtel dans la station balnéaire de Brighton après l'attentat à la bombe du 11 octobre 1984. Dans ce palace, s'est déroulé une semaine durant un congrès du parti conservateur de Margaret Thatcher alors Première ministre. © PHOTO BY JOHN DOWNING/GETTY IMAGES

LE PIÈGE DE PHOENIX PARK Ce fut vers le milieu du XIIe siècle que les Anglais foulèrent pour la première fois le sol d'Irlande. Un peu moins de cinq cents ans plus tard, sous la férule de Cromwell, ils achevèrent d'anéantir toute opposition locale en exterminant une bonne partie de la population. En 1801, la suprématie britannique semblait garantie une fois pour toutes avec l'adoption de l'Acte d'Union, qui faisait théoriquement de l'Irlande une région à part entière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. En théorie seulement, parce que les catholiques irlandais, qui représentaient la grande majorité des habitants de l'île, étaient exclus du droit de vote.

