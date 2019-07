Il y a tout juste 500 ans, Charles Quint est élu empereur du Saint Empire romain germanique. Il succède ainsi à son grand-père, Maximilien Ier de Habsbourg. Cette élection apporte plus de prestige que de pouvoir politique. Elle reste néanmoins très convoitée par les princes européens.

Charles de Habsbourg naît le 24 février 1500 à Gand. Il est le fils aîné du duc de Bourgogne, Philippe le Beau et de l'infante d'Espagne, Jeanne la Folle. Orphelin de son père à seulement 6 ans, il hérite des Pays-Bas. Il grandit dans les Flandres, dans une cour presque exclusivement francophone. De santé fragile et de nature mélancolique, il se révèle pourtant être un vrai bourreau de travail.

Lorsque son grand-père maternel, Ferdinand d'Aragon, meurt en 1516, Charles obtient la couronne espagnole. Outre ses possessions du Nord, le jeune homme domine désormais sur la péninsule ibérique, le royaume des Deux-Siciles et les nouvelles colonies d'Amérique. C'est la première fois qu'il se rend en Espagne. Il ne parle pas la langue du pays et n'en connait pas les coutumes. De plus, il emporte avec lui tous ses conseillers flamands et dénigre dans un premier temps les notables espagnols. Cette situation ne l'aide pas dans ses projets politiques.

L'appétit territorial du roi d'Espagne ne s'arrête pas là : lorsque son grand-père paternel, Maximilien Ier, décède en janvier 1519, il laisse le siège d'empereur du Saint Empire vacant. Charles propose sa candidature. Il n'est cependant pas le seul à s'intéresser à ce poste. Henri VIII, roi d'Angleterre, et surtout François Ier de France ambitionnent également cette couronne. Elle permet à celui qui la détient de se placer en défenseur de la chrétienté.

Charles Quint © BELGAIMAGE

Au bout du compte, l'affrontement se fait entre le roi de France et le roi d'Espagne. C'est une fois de plus l'occasion pour les deux monarques de se faire la guerre. Ici, le gagnant ne sera pas celui qui aura la meilleure force militaire, mais celui qui versera les plus gros pots-de-vin aux électeurs. Charles emprunte notamment aux Fugger, une famille de marchands et de banquiers d'Augsbourg, pour parvenir à ses fins. Il demande également des subsides supplémentaires à la Castille, royaume qui intéresse particulièrement le souverain pour ses multiples ressources financières. Suite à cela, la ville de Tolède se rebelle : elle reconnait Charles en tant que roi d'Espagne, mais pas en tant qu'empereur. La population estime donc qu'elle n'a pas à payer pour cette élection. Quatorze autres villes de Castille suivent le mouvement.

Malgré toutes ces embûches, Charles est élu empereur le 28 juin 1519. Il devient alors Charles V ou, plus communément, Charles Quint. Il a pour ambition de rétablir l'ancien empire de Charlemagne. Rêve utopique : les princes européens ne peuvent permettre une telle domination de la maison habsbourgeoise. Tout au long de son règne, Charles Quint doit faire face à de nombreux conflits militaires, principalement contre François Ier en Italie.

Les guerres incessantes et les conflits diplomatiques finissent par avoir raison du monarque. Vieux, malade et fatigué, Charles Quint abdique à Bruxelles en 1555 en faveur de son fils, Philippe II. Le roi se retire alors dans le monastère de Yuste en Espagne pour finir ses jours dans la solitude et le dépouillement. Il décède de la malaria en 1558. Grâce à toutes ses possessions, il peut toutefois se féliciter d'avoir constitué un empire "où le soleil ne se couche jamais".

Loreline Dubuisson