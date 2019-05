Grothendieck : les mystérieuses archives d'un génie des mathématiques

Que valent les archives de l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle ? Elles peuvent valoir une fortune, ou rien. Car l'homme n'avait plus rien publié depuis des décennies et s'était peu à peu enfoncé dans la paranoïa. Du coup, nul ne sait quels secrets cachent les "Grothendieck papers", ou même s'il y en a bien un à découvrir.

Grothendieck © DR