Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, Gerd von Rundstedt demande à plusieurs reprises à être relevé de ses fonctions, et Hitler le démet effectivement à trois reprises. Mais à chaque fois, l'expertise du général prussien se révèle indispensable.

12 décembre 1875 - 24 février 1953

12 décembre 1875 - 24 février 1953Karl Rudolf Gerd von RundstedtGeneralfeldmarschall allemandKarl Rudolf Gerd von Rundstedt est issu d'une famille de militaires prussiens dont l'origine remonte au XIIe siècle. A 12 ans, le jeune Gerd rejoint l'école des cadets d'Oranienstein. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il est promu commandant et est engagé successivement en France, en Belgique, en Pologne, dans les Carpates, sur la côte baltique et sur le front de l'Ouest. Après la guerre, il est incorporé dans la Reichswehr, soit ce qui reste de l'armée allemande.Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, Rundstedt présente sa démission. Le chancelier refuse, mais lorsqu'il déclare que l'Allemagne n'est pas prête pour mener une guerre, il le renvoie tout de même. Lorsque la guerre éclate en 1939, Hitler le rappelle. Lors de l'offensive en France et en Belgique en mai 1940, Rundstedt commande le groupe d'armées A. Il traverse les Ardennes à la tête de blindés et fonce vers la Manche. Les Alliés se retrouvent encerclés, mais peuvent se sauver parce qu'Hitler empêche ses troupes d'attaquer Dunkerque.Dans le cadre de l'opération Barbarossa, Rundstedt fonce sur Kiev et sur Rostov-surle-Don, mais il ne veut pas pousser jusqu'à la Volga. Hitler est furieux et Rundstedt lui présente sa démission. En mars 1942, toutefois, Rundstedt est de nouveau nommé commandant en chef de l'Ouest. Lors du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, Rundstedt n'est pas autorisé à déplacer ses troupes, Hitler étant convaincu qu'il ne s'agit que d'une manoeuvre de diversion. Le général estime que les Allemands feraient mieux de se rendre, ce qui lui vaut d'être, une fois de plus, mis à pied par Hitler. Il devra pourtant aider à contrer l'opération Market Garden aux Pays-Bas en septembre 1944. Ensuite, il participera à la bataille des Ardennes. Le 11 mars 1945, Hitler le relèvera une dernière fois de ses fonctions.