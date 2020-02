ÉRIC XIV de SUÈDE 1533 - 1577

Le roi Éric XIV de Suède est un homme tout en contradictions : éduqué et intelligent, ambitieux et talentueux, mais aussi arrogant, barbare et agressif. Désireux d'accroître le pouvoir de la Suède et de son royaume, il conquiert l'Estonie et est impliqué dans la brutale guerre de Sept ans avec le Danemark et la Pologne. À l'époque, Éric présente de plus en plus de signes de folie.

Pendant son règne, Éric XIV sombre lentement dans la folie, jusqu'à ce que son demi-frère le destitue. © GETTYIMAGES

Fils aîné de Gustave Ier et de sa première épouse, Catherine de Saxe-Lauenbur

... Fils aîné de Gustave Ier et de sa première épouse, Catherine de Saxe-LauenburIl s'entoure d'un groupe de jeunes hommes talentueux avec lesquels il mène une vie de décadence et d'excèsSuccède à son père comme roi de Suède en 1560. Il fait la cour sans succès à des aristocrates, finissant par se marier, malgré les vives protestations de son entourage, avec Karin Mansdotter, fille d'un gardien de prisonIl est démis en 1568 par son demi-frère Johan. Il est emprisonné dans différents châteaux avant de mourir en 1577, peut-être empoisonnéÉric XIV montre dès le début de son règne des signes de schizophrénie et de paranoïa. Deux gardes sont exécutés parce qu'ils l'ennuient. Il est interdit de rire et de chuchoter en sa présence, car cela lui donne l'impression que l'on se moque de lui. Le moindre détail suffit à déclencher chez lui une colère démesurée. Sa méfiance le rend fou. En 1567, il fait arrêter et assassiner un groupe d'aristocrates de crainte qu'ils veuillent le renverser. La résistance à son égard croît. Finalement, son demi-frère le fait emprisonner, lui qui a peu à peu sombré dans la démence.

