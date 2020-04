La société belge n'a pas encore vraiment digéré son passé de guerre. En 2019, l'historien Frank Seberechts relevait que des volontaires flamands et wallons du front de l'Est avaient participé au génocide et à des crimes contre l'humanité. Une affirmation choquante, mais pas vraiment neuve. Aussitôt après la guerre, la justice belge a été informée de ces faits atroces, mais n'a pas pu poursuivre les coupables.

La collaboration peut prendre plusieurs formes. Chacune fait l'objet d'un regard, mais aussi d'un jugement particulier.FRANK SEBERECHTS : "La collaboration existe à tous les niveaux : politique, militaire, culturel, économique, administratif... Sans oublier ce que l'on nomme la collaboration "horizontale", c'est-à-dire les aventures de l'occupant avec des gens d'ici. Pourquoi ne jette-t-on pas le même regard sur ces faits aujourd'hui que dans le passé? Bien entendu, certaines affaires sont flagrantes. Ceux qui se promènent en uniforme en tant que collaborateur militaire ou se rendent coupables de collaboration politique évidente peuvent difficilement passer inaperçus. Avec pour conséquences que, lorsque vient l'heure des règlements de compte, ils sont les premiers à être arrêtés. Idem pour les collaborateurs culturels, comme les journalistes qui travaillent pour les journaux "volés" par les Allemands ou collaborent à Zender Brussel ou à Radio Bruxelles.""On constate aussi, souvent, les collaborateurs économiques, ces gens qui tirent profit de la coopération avec l'occupant et parviennent à agrandir sensiblement leur entreprise ou leur patrimoine. Mais il est un peu plus compliqué de les juger, car il faut connaître les tenants et les aboutissants et vérifier que l'on a affaire à un enrichissement démesuré. En pratique, il faut souvent plusieurs années avant que ces gens ne se retrouvent devant le tribunal.""La collaboration administrative est moins connue ou, en tout cas, moins univoque. Je veux parler de la coopération des autorités (locales ou nationales) aux persécutions et à l'holocauste. Il y a les fonctionnaires qui veillent à ce que les documents exigés soient complétés et à ce que les ordonnances allemandes soient exécutées, les agents de police qui interviennent sur le terrain... Pour beaucoup d'entre eux, il est à peu près impossible d'y échapper. Les questions de la responsabilité et de la faute personnelle ne sont d'ailleurs pas toujours complètement claires, si bien que l'on a en général tendance à minimiser les faits. Le plus souvent, sans bien mesurer l'impact de ces actes administratifs. Il y a par exemple une grosse différence entre la façon dont Bruxelles et Anvers se comportent à l'encontre des Allemands. De même, ville et campagne ne se comportent pas de la même façon. La différence est également patente entre un Maurice Onkelinx, le grand-père de Laurette Onkelinx (PS), qui était membre du VNV nationaliste flamand et bourgmestre à Jeuk, dans le Limbourg, et un Leo Delwaide, bourgmestre de guerre à Anvers ( NDLR : qui a collaboré à la déportation des Juifs)."Tous les bourgmestres seraient-ils des collaborateurs de par leur fonction?"Du moins, ceux qui faisaient fonction, qui étaient en principe du côté de l'occupant. Certains bourgmestres et échevins démissionnent, d'autres fuient en mai 1940. Ceux qui ont plus de 60 ans doivent renoncer à leur mandat, car c'est l'âge maximum fixé par les autorités allemandes."Y a-t-il des sanctions pour les bourgmestres qui abandonnent leur écharpe?"L'occupant n'entreprend rien de direct à leur encontre. L'unique conséquence est qu'ils sont démis par le secrétaire général de l'Intérieur. On peut par exemple citer le cas de Jaak Peeters, de Beerzel, localité qui fait aujourd'hui partie de Putte. Membre VNV au conseil provincial, il quitte le parti fin 1940 parce qu'il désapprouve l'attitude collaborationniste de ce dernier. Après la guerre, il n'est pas condamné pour collaboration politique, mais bien pour collaboration économique. Peeters était en effet aussi fabricant de meubles. Ayant remarqué que les Allemands traitaient avec les gros fabricants, mais que les petits acteurs, comme lui, étaient toujours de la revue, il a fondé un syndicat dans le but de canaliser les commandes vers leurs ateliers, pour qu'ils puissent gagner leur vie. Après la guerre, les gros fabricants le dénoncent en tant que collaborateur. De plus, son usine ayant brûlé, Peeters se retrouve sans rien. Un fait va encore aggraver son cas aux yeux de l'opinion publique, à savoir que sa soeur Maria a été la secrétaire de Ward Hermans (entre autres cofondateur de l'Algemeene SS-Vlaanderen et membre de la Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap [ NDLR: DeVlag]) et s'est enfuie avec lui à Berlin."La collaboration serait surtout un phénomène flamand, alors que la résistance serait wallonne. Cette image tient-elle la route?"La réalité est évidemment toujours plus complexe. Un fait auquel on s'est par exemple peu arrêté, c'est que, pour des raisons géographiques, la Flandre n'était pas si propice à la résistance. La Wallonie regorge de bois et de campagnes dans lesquels on peut se cacher. Surtout à l'époque. Ce n'est pas pour rien qu'en 1940 et à nouveau quatre ans plus tard, Hitler entre dans le pays par les Ardennes. Ce genre de paysage n'existe pas en Flandre, où les résistants se concentrent dans des villes comme Anvers et dans quelques régions rurales comme le Brabant flamand, le Limbourg et le Petit-Brabant.""Certains facteurs sociaux et politiques expliquent aussi que la résistance ait pu opérer un peu plus facilement en Wallonie. La Flandre est et a toujours été nettement plus à droite et conservatrice. Notons tout de même que la résistance couvre un large spectre d'idées sociales et politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite.""La collaboration en Flandre est notamment liée au mouvement flamand et à une série de facteurs sociaux. Beaucoup espèrent avoir la chance de briser le plafond de verre auquel les Flamands se heurtent encore dans les années 1930. Il n'y a encore qu'une génération d'universitaires flamands qui ont obtenu leur diplôme dans leur propre langue depuis la néerlandisation de l'université de Gand, en 1930. Les cercles aristocratiques francophones continuent de dominer le monde politique, administratif et économique. Les choses sont en train d'évoluer peu à peu, mais le processus est lent. Les Flamands, particulièrement dans les cercles nationalistes et d'extrême droite, espèrent que la guerre va servir de catalyseur.""En Wallonie, les motivations de la collaboration sont d'un autre ordre. Rex est un parti fasciste avec un projet précis pour la société belge. Son fondateur, Léon Degrelle, veut diriger toute la Belgique, pas seulement la Wallonie. De façon lapidaire, la guerre lui permet de sortir son mouvement politique de l'ornière. En 1940, Rex est en effet sur le déclin."Vous évoquez dans votre ouvrage Drang naar het Oosten (Poussés vers l'Est, 2019) les atrocités commises par les volontaires du front de l'Est ( voir encadré page suivante). Comment les circonstances réelles de ces crimes ont-elles pu être occultées pendant si longtemps?"Que ce soit en Flandre ou en Wallonie, ces faits ont surpris. En toute modestie, je crois que mon livre a permis une prise de conscience. Les deux parties du pays comprennent à présent mieux que jamais que les volontaires de l'Est n'étaient pas des idéalistes ou des chevaliers blancs. Comment a-t-on pu l'ignorer pendant si longtemps ? D'abord, parce que personne n'avait posé la question. Les méthodes de recherche et les questionnements historiques sont en constante évolution. Concernant les combattants du front de l'Est, beaucoup d'historiens se sont penchés sur le contexte et leurs motivations. Mais il a fallu attendre la deuxième décennie des années 2000 pour qu'ils posent la question de la responsabilité. Qui sont ces volontaires et ces collaborateurs et comment certains en arrivent-ils à de telles exactions?""Le questionnement est crucial pour faire progresser l'histoire. Et celui de la responsabilité n'est intervenu que longtemps après la guerre. Autre facteur non négligeable, les collaborateurs en général et les combattants de l'Est en particulier sont assez doués pour se faire passer pour des victimes. Pour cela, ils se servent de certains événements qui ont lieu après la guerre en Belgique et à l'étranger. Au début de la guerre froide, ils se vantent d'avoir toujours pressenti la menace communiste et d'être allés combattre les bolcheviques pour cette raison. Ils peuvent aussi s'appuyer sur le CVP de l'époque, qui récupère la collaboration avec un certain succès. Pour les faits les moins graves et non pour les crimes de guerre, précisons-le. Cette même récupération s'observe à partir de 1954 dans ce nouveau parti qu'est la Volksunie." "Sur la Résistance, les mêmes événements politiques ont les conséquences inverses, si bien qu'elle ne tarde pas à recevoir l'étiquette de "gauche". Le Parti communiste parvient à récupérer politiquement une partie du mouvement. Durant les premiers mois qui suivent la libération, celui-ci n'agit pas très intelligemment. Les résistants de la dernière heure participent à la répression de rue, assurent la garde des camps d'internement. Tout cela ne fait pas toujours bonne impression.""Si les crimes restent longtemps ignorés, c'est aussi, en partie, parce que de nombreuses catégories de victimes, comme les Juifs, mettent très longtemps à se manifester. Pendant les premiers mois et années qui suivent la guerre, beaucoup font profil bas afin de s'intégrer le plus rapidement possible dans la société belge et, surtout, pour ne pas attirer l'attention sur leur "altérité" - quelle qu'elle soit - et les crimes dont ils ont été victimes. Il faut en réalité attendre le début des années 1960 pour que le sort des Juifs redevienne, progressivement, un sujet d'actualité avec le procès d'Adolf Eichmann [1961].""En Belgique, au début des années 1980, l'historien Maxime Steinberg a été l'un des premiers à donner une nouvelle visibilité à la recherche sur la persécution des Juifs. Et il faudra attendre le XXIe siècle pour s'interroger sur le vrai rôle de l'administration et des responsables politiques.Parce que personne ne posait la question?"En partie. Mais aussi par honte et calcul politique. Juste après la guerre, en 1945-1946, des recherches ont été menées à Anvers sur le rôle du bourgmestre Leo Delwaide, du procureur du roi Edouard Baers et du commissaire en chef Jozef De Potter. Elles ont été interrompues soudainement parce ce qu'elles risquaient de déstabiliser le pays, tant les intérêts en jeu étaient nombreux."Des décennies de recherches sur la collaboration et la résistance ont-elles modifié votre regard?"Bien entendu. Je viens d'une famille flamingante. J'ai été élevé dans l'admiration béate de figures comme August Borms, Cyriel Verschaeve et les combattants de l'Est. L'un de mes premiers ouvrages, Ieder zijn zwarte (1994), a été commandé par l'ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme) et portait sur la façon dont la répression avait été menée. On y trouve des exemples flagrants de gens qui se sont mal conduits dans l'administration, la justice ou la politique envers des collaborateurs condamnés. Mais aujourd'hui, j'aborderais tout de même la question différemment. Jusque dans les années 1990, beaucoup partaient du point de vue qu'il y avait deux groupes de victimes de guerre, les Juifs et les nationalistes flamands. Entre les deux groupes, on ne faisait guère de nuances ni de distinctions. Pourtant, mes recherches m'ont conduit à évoquer l'éventualité que des combattants aient commis des actes inadmissibles. Elles me permettent de faire évoluer ma façon de voir. Dans certains cercles, on appelle cela de la trahison."Un reproche dicté de manière frappante par l'émotion."Oui. C'est le même genre de réaction émotionnelle que chez ceux qui ressentent une joie malsaine en apprenant que les combattants de l'Est wallons ont également commis des crimes de guerre. Y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ?"